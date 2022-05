Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,878 EUR +0,35% (26.05.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,83 EUR +1,24% (25.05.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ende April hat die amerikanische Mobilfunktochter der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), T-Mobile US , ihre Prognosen nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund sei ein deutliches Plus bei Mobilfunkverträgen und beim Serviceumsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres gewesen.Da die Deutschen die Mehrheit an der US-Gesellschaft halten würden, verwundere es nicht, dass nun der Mutterkonzern ebenfalls die Vorhersagen erhöht habe. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA AL) erwarte das Management für das gesamte Geschäftsjahr 2022 nun mehr als 36,6 Mrd. Euro. Bisher seien rund 36,5 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden.Grundlage für den Optimismus sei ein starkes erstes Quartal: In den drei Monaten Januar bis März 2022 sei der Umsatz um 6,2 Prozent auf gut 28 Mrd. Euro gestiegen. Dabei habe die Mutter wie die Tochter von ihren Service-Umsätzen profitiert, die überproportional stark gewachsen seien. Das EBITDA AL sei dank günstiger Wechselkurse und Veräußerungen um fast sieben Prozent auf 9,9 Mrd. Euro gestiegen. Beide Werte hätten die durchschnittlichen Prognosen der Analysten getoppt. Der Konzernüberschuss sei mit 3,9 Mrd. Euro sogar mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr gewesen. Das habe aber maßgeblich an der teilweisen Veräußerung von Glasfaser Plus sowie dem Abschluss der Transaktion in den Niederlanden gewesen gelegen. Doch auch um diese Effekte bereinigt habe der Nettogewinn mit 2,2 Mrd. Euro fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr gelegen.Für Fantasie sorge weiterhin der geplante Verkauf des Funkturmgeschäfts. Marktbeobachtern zufolge gebe es bereits mehrere Angebote. So sollten unter anderem die Vodafone -Tochter Vantage Towers aber auch Cellnex aus Spanien ein Auge auf die Sparte geworfen haben. Mit dem Erlös möchte die Telekom ihren Anteil an T-Mobile US weiter ausbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: