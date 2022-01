Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der herbe Abverkauf an den Börsen setze sich am Montag ungebremst fort. Die Aktien der Telekom-Branche könnten sich dem Crash zumindest etwas entziehen. Während die Papiere von Vodafone sogar deutlich zulegen könnten, würden Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland und United Internet praktisch unverändert notieren. Hintergrund seien neue Gerüchte über eine Branchenkonsolidierung.Dabei gehe es vor allem um Vodafone. Laut einem Bericht von Bloomberg News solle der Konzern an einer Übernahme des britischen Wettbewerbers Three UK interessiert sein. Zudem schreibe Reuters über Gespräche mit der französischen Iliad zur Fusion des Italien-Geschäfts. Aufgrund des scharfen Wettbewerbs setze Vodafone ähnlich wie die Deutsche Telekom viel auf eine Branchenkonsolidierung, um weiteres Wachstum zu forcieren.In der Vergangenheit seien Übernahmen in der Branche zwar immer wieder kartellrechtlich untersucht und teilweise auch blockiert worden. Doch die Fusion von T-Mobile und Tele2 in den Niederlanden oder auch der Mega-Deal von T-Mobile US mit Sprint in den USA hätten den Unternehmen neue Hoffnung gegeben.Neue Deals in der Branche scheinen durchaus denkbar, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Ob, wann und wo es zum Abschluss komme, bleibe völlig offen. Im turbulenten Marktumfeld würden die defensiven Telekom-Werte aktuell aber zumindest etwas Stabilität bieten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link