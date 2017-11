ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In den vergangenen Monaten wurde an den Märkten viel über eine mögliche Fusion der Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF)-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint spekuliert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit verbunden gewesen seien Erwartungen von milliardenschwereren Synergieeffekten zwischen den beiden Konzernen. Doch die Hoffnungen hätten sich zerschlagen: Die Fusionsgespräche seien gescheitert. Ein Zusammenschluss hätte zwar durchaus seinen Reiz, man habe sich aber nicht auf die Bedingungen dafür einigen können, heiße es in dem Statement der beiden Konzerne.Ein Zusammenschluss hätte gewaltige Dimensionen gehabt: T-Mobile sei der drittgrößte US-Mobilfunker und sei an der Börse zuletzt fast 50 Mrd. US-Dollar wert gewesen. Sprint sei die Nummer Vier und bringe es auf mehr als 26 Mrd. US-Dollar. Doch scheinbar hätten sich die Verhandlungspartner nicht darauf einigen können, wer in dem fusionierten Konzern das Sagen haben werde. Angesichts der Größenverhältnisse wäre es logisch gewesen, wenn der Telekom-Ableger den größeren Part eingenommen hätte. Doch der Gründer der Sprint-Mutter Softbank, Masayoshi Son, habe scheinbar nicht klein beigeben wollen. Schließlich sei er bei der Ankündigung der Sprint-Übernahme 2012 mit dem Ziel angetreten, einen eigenen großen Player auf dem US-Markt zu etablieren.Das Scheitern der Fusionsgespräche sei laut Analyst Akhil Dattani von der US-Bank J.P. Morgan eine Enttäuschung. Kein Wunder, dass die T-Aktie unter Druck gekommen sei. Die Anteilscheine seien Richtung 15 Euro zurückgefallen - der tiefste Stand seit rund acht Wochen. Allerdings sei die Kursreaktion damit noch recht moderat ausgefallen. Denn viele Investoren dürften gleichzeitig froh sein, dass die Telekom mit Blick auf den Preis diszipliniert geblieben ist. Zudem könnten die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt durchaus wieder aufgenommen werden, wenngleich das kurzfristig eher unwahrscheinlich sei, so Analysten. (Ausgabe 44/2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,08 EUR +0,23% (09.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,05 EUR -0,63% (09.11.2017, 21:58)