XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,22 EUR -0,30% (01.03.2018, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,24 EUR -0,23% (01.03.2018, 10:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie sollte bald einen Boden finden - AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) hat im vergangenen Jahr auch dank der US-Steuerreform einen deutlichen Gewinnanstieg verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernüberschuss sei um knapp 30 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro geklettert. Allein 1,7 Mrd. Euro davon hätten aus der US-Steuerreform gestammt. Den Umsatz habe der Konzern um 2,5 Prozent auf 74,9 Mrd. Euro gesteigert. Ohne die Belastungen aufgrund des starken Euro hätte das Plus sogar 3,6 Prozent betragen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 3,8 Prozent auf 22,2 Mrd. Euro vorangekommen. Ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseinflüsse habe die Telekom damit ihre Finanzziele erreicht.Auch Aktionäre sollten an den Erfolgen partizipieren: Die Dividende werde um fünf Cent auf 0,65 Euro je Aktie angehoben. Für 2018 peile die Telekom beim EBITDA ein Plus von rund vier Prozent an. Der Umsatz solle leicht klettern. Für Rückenwind sorge weiterhin die brummende US-Mobilfunksparte. Überraschend gut sei im vierten Quartal aber auch das Geschäft in Deutschland verlaufen.Trotz der guten Nachrichten habe die T-Aktie mit erheblichen Kursabschlägen reagiert. Seit ihrem Ende Mai 2017 bei etwas über 18 Euro erreichten Hoch sei es kontinuierlich abwärts, zuletzt auf den tiefsten Stand seit Januar 2015 gegangen.In diesem Jahr würden die Papiere mit einem Verlust von bislang mehr als zehn Prozent zu den schwächsten DAX-Werten zählen. Experten hätten sich weder mit der Entwicklung im Schlussquartal noch mit dem Ausblick zufrieden gezeigt. Zudem würden allmählich auch die steigenden Zinsen belasten. Denn Aktien würden dadurch im Vergleich zu Anleihen unattraktiver. Dividendenwerte wie die Telekom würden darunter leiden. Aber: Mit einer Dividendenrendite von gut fünf Prozent zähle die T-Aktie zu den Renditestars im DAX. Gemessen daran sei die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen mit rund 0,65 Prozent trotz des jüngsten Anstiegs mickrig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: