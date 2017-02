WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.02.2017/ac/a/d)



Im DAX rückte in dieser Woche einmal mehr die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in den Fokus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insidern zufolge bereite der japanische Technologiekonzern Softbank den Verkauf der Mehrheit an seinem US-Mobilfunker Sprint an die Telekom-Tochter T-Mobile US vor. Durch den Schulterschluss würde ein wahrer Riese auf dem US-Markt entstehen, mit einem Börsenwert von fast 90 Mrd. Dollar. Für Verhandlungen sei es allerdings noch zu früh. Denn T-Mobile US nehme an einer Frequenzauktion in den USA teil und dürfe bis zu ihrem Abschluss keine Fusionsgespräche führen. Frühester Zeitpunkt für den Beginn von konkreten Gesprächen wäre demnach April, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2017)