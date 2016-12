ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie könnte 2017 richtig durchstarten! T-Mobile US macht Dampf - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die Deutsche Telekom-Aktie habe ein klares Kaufsignal geliefert und dann sei sie weiter gestiegen. Jetzt habe die Deutsche Telekom-Aktie eine kleine Verschnaufpause eingelegt, aber sie könnte im nächsten Jahr richtig durchstarten, glaube der Börsenexperte. Was im Moment richtig Dampf für die Deutsche Telekom-Aktie mache, sei die Tochter T-Mobile US. Deutsche Telekom halte noch immer 65% an T-Mobile US und diese Beteiligung sei noch 30 Mrd. Euro wert (Deutsche Telekom sei insgesamt 75 Mrd. Euro wert).Alfred Maydorn denkt, dass der Anstieg bei T-Mobile US bei den Telekom-Aktionären noch nicht richtig angekommen ist und daher kommt die Fantasie, die die Deutsche Telekom noch hat, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2016)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,16 EUR +0,53% (21.12.2016, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,146 EUR +0,10% (21.12.2016, 09:05)