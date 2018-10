Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,02 EUR -1,27% (11.10.2018, 16:29)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Steigende Zinsen, ein Wirtschaftszyklus, der sich schon in einer späten Phase befinde und teils atemberaubende Bewertungen bei den Top-Performern - möglicherweise Zeit, sich wieder defensiveren Aktien anzunähern.Ein Sektor, der neben Pharma, Konsumgütern und Versorgern den breiten Markt in Krisenzeiten outperforme, sei generell der Telekommunikations-Sektor. Es wundere also nicht, wenn Telecom Italia, BT Group oder die Deutsche Telekom sich relativ unbeeindruckt zeigen würden, wenn es an den weltweiten Märkten heiße: Abverkauf!Vor allem die europäischen Telekommunikations-Konzerne hätten nach Jahren der mageren Kursperformance nun die Nase vorn. Während der STOXX Europe 600 in den letzten fünf Handelstagen um 3,8% abgerutscht sei, habe der STOXX Europe 600 Telecommunications um 0,9% zugelegt. Bei den Einzelaktien tue sich aktuell die Deutsche Telekom hervor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,03 EUR -1,79% (11.10.2018, 16:15)