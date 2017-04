ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.04.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Telekommunikationsbranche die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) zu kaufen.In Deutschland habe der Breitbandmarkt in 2016 um mehr als 4% auf rund 32 Mio. Breitbandanschlüsse zugelegt. Die Deutsche Telekom habe in Deutschland einen Rückgang der Festnetzanschlüsse um 2,2% auf 19.786 Tsd. verzeichnet. Davon seien zum Jahresende 2016 bereits 9.042 Tsd. IP-basiert gewesen (Vj.: 6.887 Tsd.).Die Zahl der Breitbandanschlüsse sei um ebenfalls 2,2% auf 12.922 Tsd. gestiegen. Der Glasfaser-Anteil hieran habe um 45,4% auf 4.250 Tsd. Anschlüsse zugelegt. Für das Segment Europa habe die Deutsche Telekom von um 0,8% auf 8.695 Tsd. rückläufigen Festnetz-Anschlüssen berichtet. Davon seien 5.180 (+25,4%) IP-basiert gewesen. Breitband-Anschlüsse hätten um 7,1% auf 5.557 Tsd. zugelegt. Orange habe für den französischen Heimatmarkt in 2016 einen Rückgang der Festnetzanschlüsse um 1,1% auf 32.896 Tsd. ausgewiesen. Die Zahl der Breitbandkunden sei dagegen um 3,9% auf 11.151 Tsd. gestiegen. Telefónica habe für Spanien einen Rückgang klassischer Festnetzanschlüsse um 2,9% auf 9.720 Tsd. gezeigt. Breitbandanschlüsse hätten um 1,8% auf 6.067 Tsd. zugelegt, darunter Glasfaseranschlüsse um 34,9% auf 2.998 Tsd. Donie bestätige sein Sektorrating "positiv".Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Telekom-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 19,00. (Analyse vom 31.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,51 EUR +0,52% (03.04.2017, 10:39)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,541 EUR +0,89% (03.04.2017, 10:54)