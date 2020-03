Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,094 EUR -3,72% (11.03.2020, 16:11)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Ausverkauf rund um das Coronavirus habe zuletzt branchenübergreifend nahezu alle Aktien auf Talfahrt geschickt. Auch defensive Werte wie die Deutsche Telekom hätten deutlich unter Druck gestanden.Am Mittwoch könne sich die T-Aktie erstmals etwas stabilisieren, Rückenwind liefere eine Kaufempfehlung der Bank of America. Doch ein Problem bleibe: Die FED habe zuletzt die Zinsen gesenkt, weitere Schritte könnten folgen. Und ein schwacher Dollar komme der Telekom gar nicht entgegen. Die Tochter T-Mobile US sei seit Jahren der Wachstumsmotor des Konzerns und steuere wichtige Gewinne zur Konzernbilanz bei. Sei der Dollar weniger wert, sinke auch der in Euro umgerechnete Gewinn des Mutterkonzerns durch die Beteiligung.Die Deutsche Telekom könne sich dem Corona-Ausverkauf nicht entziehen. Ein dauerhaft schwächelnder Dollar wäre nicht förderlich für die Gewinnentwicklung. Doch Sorgen sollten sich Investoren nicht machen. Insgesamt sei die Telekommunikationsbranche auch krisenfest. Und die jüngsten Zahlen sowie die Aussichten in den USA durch die anstehende Fusion mit Sprint würden Mut machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,062 EUR -0,15% (11.03.2020, 15:57)