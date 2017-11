ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.11.2017/ac/a/d)



Das Unternehmen habe die Führerschaft in der Mobilfunk-Netzwerkqualität behauptet, so der Analyst. Dabei habe er auf einen Bericht von "Connect", einem Magazin zur Telekommunikation, über Deutschland verwiesen. Tang habe seine Einschätzung über Deutschland als attraktiven Mobilfunkmarkt bekräftigt. Das Wertpapier der Telekom gehöre zusammen mit dem von Vodafone zu seinen präferierten Werten unter den Platzhirschen im Sektor.Polo Tang, Aktienanalyst der UBS, hat sein "buy"-Votum für die Aktie der Deutschen Telekom mit einem Kursziel von 19,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 29.11.2017)