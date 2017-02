ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.02.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Wegen Übernahmegerüchte bei T-Mobile US einer der potenziellen Gewinner! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Es gebe Übernahmegerüchte bei der US-Tochter T-Mobile US. Davon dürfte auch die Deutsche Telekom AG profitieren. Die Deutsche Telekom-Aktie stehe kurz davor, eine Bullenflagge nach oben aufzulösen. Wird ein Kaufsignal generiert, dürfte es zunächst mal Richtung altes Hoch bei 16,62 Euro gehen.Die Deutsche Telekom-Aktie ist einer der potenziellen Gewinner am heutigen Tag in Deutschland, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,345 EUR +3,06% (20.02.2017, 10:00)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,345 EUR +1,02% (20.02.2017, 10:15)