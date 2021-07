Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,192 EUR +1,10% (12.07.2021, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,204 EUR +1,13% (12.07.2021, 16:00)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei dem DAX-Papier stehe der große Ausbruch unmittelbar bevor. Am Nachmittag würden der T-Aktie lediglich noch vier Cent bis zum 20-Jahres-Hoch bei 18,15 Euro fehlen. Rückenwind gebe es dabei auch seitens der Analysten.Polo Tang, Analyst der UBS, habe sich in einer Sektorstudie mit den Auswirkungen des Aufbaus eines eigenen Netzes des Rivalen 1&1 beschäftigt. Als Marktführer auf dem attraktiven deutschen Markt sei die Telekom davon am wenigsten betroffen. Die Aktie bleibe der "Top Pick" des Experten, das Kursziel laute 24 Euro.Auf dem gegenwärtigen Niveau spreche Tang der T-Aktie mehr als 30 Prozent Potenzial zu. Sollte tatsächlich der Sprung über das 20-Jahres-Hoch gelingen, könnten aber schnelle Anschlusskäufe folgen. Das erste Kursziel würde dann im Bereich der 19-Euro-Marke liegen, wenn man den Kursanstieg im März an den aktuellen Ausbruchsversuch anlege.Ein starkes Chartbild, positive Analystenstimmen und ein gut laufendes operatives Geschäft würden für weiter steigende Kurse bei der T-Aktie sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: