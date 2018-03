ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



555750



DTE



DTEGF



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 22.02.2018 hat der Vorstand Dr. Dirk Wössner ein Paket von rund 97.765 Deutsche Telekom-Aktien zum Kurs von 12,93 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 1.264.105,37 EUR entspricht.Wie die Deutsche Telekom AG am 22.02.2018 mitteilte, erreichte sie auch im Jahr 2017 alle ihre Finanzziele. Das bereinigte EBITDA stieg um 4,9% auf 22,45 Mrd. Euro. Es lag damit exakt in der Mitte der Spanne von 22,4 bis 22,5 Mrd. Euro, auf die der Konzern die Prognose in zwei Schritten im Jahresverlauf angehoben hatte. Das ausgewiesene bereinigte EBITDA wuchs um 3,8% auf 22,2 Mrd. Euro. Beim Free Cashflow betrug das Wachstum 11,3% auf 5,5 Mrd. Euro.Trotz der guten Nachrichten reagierte die T-Aktie mit erheblichen Kursabschlägen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Seit ihrem Ende Mai 2017 bei etwas über 18 Euro erreichten Hoch sei es kontinuierlich abwärts, zuletzt auf den tiefsten Stand seit Januar 2015 gegangen. Experten hätten sich weder mit der Entwicklung im Schlussquartal noch mit dem Ausblick zufrieden gezeigt. Mit einer Dividendenrendite von gut 5% zähle die T-Aktie jedoch zu den Renditestars im DAX. Die Deutsche Telekom-Aktie sollte nach Ansicht der Experten bald einen Boden finden.XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:12,895 EUR -1,38% (02.03.2018, 15:47)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:12,945 EUR -0,50% (02.03.2018, 16:02)