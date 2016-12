Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.12.2016/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Telekommunikationssektor die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) zu kaufen.Schon seit einigen Jahren zeige sich auf den europäischen Telekommunikationsmärkten ein klarer Trend weg von spezialisierten Unternehmen hin zu integrierten Telekommunikationsanbietern, die das komplette Produktspektrum von Festnetz, über DSL und Mobilfunk bis hin zu Inhalten und weiteren Dienstleistungen anbieten würden. Vor diesem Hintergrund hätten bereits eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen beobachtet werden können, wie beispielsweise die Verschmelzung der T-Mobile Deutschland GmbH mit der Festnetzsparte zur Telekom Deutschland (2010), die Übernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone (2014), die Übernahme der britischen EE durch BT Group 2016 oder der Erwerb des Festnetzgeschäfts von Vodafone Libertel durch T-Mobile Netherlands (in dieser Woche). Entsprechend würden die Anbieter versuchen, ihre Kunden mit so genannten Bündelangeboten für das gesamte Produktspektrum zu gewinnen.Während die Kombination von Festnetz und Internet infrastrukturbedingt schon lange zum Standard gehöre, zähle mittlerweile auch die Kombination von Festnetz, Internet und Mobilfunk (sog. Tripple Play - 3P) zum festen Repertoire der meisten Anbieter. Die nächste Stufe sei die Einbeziehung von Fernsehangeboten (4P).Der Trend zu integrierten Telekommunikationsunternehmen werde weiter anhalten und die Produktwelt verändern. Bündelprodukte würden weiter zunehmen, wobei das Angebotsspektrum zukünftig weit über das originäre Telekommunikationsspektrum hinausgehen werde. Die zunehmende Digitalisierung sämtlicher Lebens- und Arbeitsbereiche werde einer der Haupttreiber dieser Entwicklung sein. Donie bestätige sein Sektorrating "positiv".Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,12 EUR +0,28% (20.12.2016, 16:17)