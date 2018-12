Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18,80 buy UBS Polo Tang 05.12.2018 15,50 neutral equinet AG Cengiz Sen 22.11.2018 17,40 kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 08.11.2018 17,50 buy HSBC Luigi Minerva 28.11.2018 - outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 04.12.2018 17,00 equal-weight Barclays Mathieu Robilliard 09.11.2018 14,00 hold Berenberg Usman Ghazi 28.11.2018 16,55 outperform Bernstein Research Dhananjay Mirchandani 13.11.2018 17,20 buy Merrill Lynch Frederic Boulan 30.08.2018 17,00 sector perform RBC Capital Markets Wilton Fry 08.11.2018 18,00 kaufen NordLB Wolfgang Donie 09.11.2018 17,50 kaufen Independent Research Markus Friebel 09.08.2018 11,80 underperform Jefferies Ulrich Rathe 28.11.2018 19,50 buy Société Générale Ottavio Adorisio 08.11.2018 16,60 buy CFRA Adrian Ng 08.11.2018 16,50 buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 08.11.2018 17,00 buy Commerzbank Heike Pauls 08.11.2018 18,00 kaufen LBBW Bettina Deuscher 09.11.2018

Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,03 EUR -1,89% (06.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,06 EUR -1,60% (06.12.2018, 19:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.12.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 19,50 oder 11,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 8. November die Zahlen für das Q3/2018 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 08.11. zu entnehmen ist, wird die Deutsche Telekom vor allem dank ihres florierenden US-Geschäfts erneut zuversichtlicher. Der Konzern rechne beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun mit rund 0,2 Milliarden Euro mehr als bisher, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Es sei die dritte Prognoseerhöhung für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in diesem Jahr, das nun auf Basis der Wechselkurse von vergangenem Jahr 23,6 Milliarden Euro erreichen solle. Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe zuvor die eigene Prognose bereits angehoben.Die Telekom erwarte nun auch bei der Entwicklung des Barmittelzuflusses aus dem laufenden Geschäft mit rund 6,3 Milliarden Euro 100 Millionen Euro mehr. An den so genannten Free Cashflow hätten die Bonner ihre Dividendenzahlung gekoppelt."Es geht in allen Bereichen des Konzerns bergauf", habe Telekom-Chef Tim Höttges gesagt. Auch in Deutschland, Europa und bei T-Systems habe das Unternehmen besser als ein Jahr zuvor verdient. Der Umsatz sei in Q3 konzernweit um 4,7 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 8,5 Prozent auf 6,21 Milliarden Euro geklettert. Unter dem Strich sei der Konzerngewinn bei 1,11 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte gestiegen. Im Vorjahr hatten Sondereffekte den Überschuss deutlich geschmälert, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Ottavio Adorisio. Der Analyst der Société Générale hat am 08.11. nach Quartalszahlen das Kursziel von 19,50 Euro und das "buy"-Rating für Deutsche Telekom-Aktie bestätigt. Eine robuste Gewinndynamik unterstreiche die leicht erhöhten Unternehmensziele, so der Analyst.