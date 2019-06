Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Buy HSBC Christian Fangmann 11.06.2019 16,80 Equal weight Barclays Capital Mathieu Robilliard 28.05.2019 13,20 Sell Berenberg Bank Carl Murdock-Smith 22.05.2019 18,40 Buy UBS AG Polo Tang 21.05.2019 17,50 Buy Oddo BHF Alexandre Iatrides 21.05.2019 17,40 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 21.05.2019 17,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 16.05.2019 17,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 14.05.2019 18,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 09.05.2019 17,50 Kaufen Independent Research Markus Friebel 09.05.2019 12,10 Underperform Jefferies & Company Ulrich Rathe 09.05.2019



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,284 EUR -0,71% (11.06.2019, 20:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,328 EUR -0,39% (11.06.2019, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.06.2019/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,40 oder 12,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 9. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Mai zu entnehmen ist, habe die Deutsche Telekom zu Jahresbeginn vor allem dank des boomenden US-Geschäfts deutlich mehr Geschäft gemacht und operativ mehr verdient. Der Umsatz sei im ersten Quartal um knapp neun Prozent auf 19,5 Milliarden Euro geklettert. Dabei hätten vorwiegend der schwache Euro und die Zukäufe in Österreich und den Niederlanden geholfen. Aus eigener Kraft sei der Erlös um 3,5 Prozent gewachsen. Das um Sondereffekte und die neue Leasing-Bilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 8,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen. Das sei jedoch etwas weniger gewesen als von Analysten geschätzt.Unter dem Strich hätten bereits Kosten für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Mobilfunkrivalen Sprint belastet, der Gewinn sei um gut 9 Prozent auf 900 Millionen Euro gegangen. Die Jahresprognosen bestätigte das Management um Chef Tim Höttges, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten der UBS dem Titel das höchste Kursziel von 18,40 Euro zu. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel anlässlich der wahrscheinlichen Genehmigung der Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Sprint durch die Regulierungsbehörde FCC auf "buy" belassen. Die daraus entstehenden Synergieeffekte könnten der Telekom-Aktie einen Zuwachs von 3 Euro bescheren, schrieb Analyst Polo Tang in einer am 21. Mai vorliegenden Studie.Dagegen hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Finanzkennziffern hätten im ersten Quartal allgemein die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am 9. Mai vorliegenden Studie. Bei Festnetzkunden habe sich die Lage aber weiter verschlechtert.Derweil rechne Huawei trotz der angedrohten Sanktionen der USA mit einer weiteren Zusammenarbeit mit den deutschen Telefonkonzernen. "Wir liefern aktuell Netzwerkelemente für den Ausbau der LTE-Netze von Deutsche Telekom, Vodafone Deutschland und von Telefonica Deutschland", habe David Wang, stellvertretender Chef von Huawei Deutschland, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" gesagt. "Wir rechnen damit, dass wir auch beim Bau der künftigen 5G-Netze mit diesen drei Unternehmen eng zusammenarbeiten."Das Scheitern des IBM-Deals sei kein Beinbruch, ein Gelingen der Sprint-Fusion wäre deutlich wichtiger. Ob mit Huwaei wirklich weiter zusammengearbeitet werde, stehe noch in den Sternen. Der Chart der T-Aktie mache derweil Zuversicht. Defensive Werte seien ohnehin weiter gefragt. Konservative Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 11. Juni.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: