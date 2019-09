XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,234 EUR +0,95% (12.09.2019, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,202 EUR +0,74% (12.09.2019, 15:39)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie könne sich am Donnerstag im freundlichen Marktumfeld wieder von der 15-Euro-Marke nach oben lösen. Schwung verleihe eine Analyse der Exane BNP. Demnach würden sich die Auswirkungen auf den Wettbewerb im Mobilfunkgeschäft durch den Netzaufbau des Neueinsteigers 1&1 Drillisch in Grenzen halten.Der jüngste Hype wegen des Neueinstiegs von Drillisch führe zu weit, so Exane-Experte Joshua Mills. Der Aufbau der Infrastruktur zehre stark an der Rendite von Drillisch und werde Zeit in Anspruch nehmen. Den MDAX-Titel bewerte er deshalb mit "underperform".Mills halte es aber für unwahrscheinlich, dass Drillisch die Preisentwicklung in Deutschland stärker durchschütteln werde. Diese Erkenntnis sei positiv für die Platzhirsche. In seiner Branchenstudie stufe er die T-Aktie dennoch lediglich auf "neutral" ein. Als Outperformer nenne er Telefónica Deutschland und Vodafone.Mit den Kursgewinnen vom Donnerstag könnte die Deutsche Telekom-Aktie einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch bei 15,88 Euro nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: