11,00 EUR +0,92% (25.01.2021, 11:41)



10,90 EUR -0,46% (25.01.2021, 12:29)



DE000A0XYG76



A0XYG7



DRO



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (25.01.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Das Management der Deutschen Rohstoff AG habe während der Marktverwerfungen am Ölmarkt im letzten Jahr richtig reagiert. Bei den Töchtern in den USA sei die Produktion reduziert worden, um die Reserven zu schonen, zugleich habe das Unternehmen antizyklisch investiert, sowohl in abgestürzte Aktien und Anleihen aus dem Sektor (und im Bereich Edelmetalle) als auch in neue Felder. Inzwischen sei der Ölpreis deutlich gestiegen, was sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken dürfte.Dank guter Hedging-Kontrakte habe die Deutsche Rohstoff 2020 voraussichtlich einen Umsatz von 37 bis 40 Mio. Euro und ein EBITDA von 23 bis 26 Mio. Euro erwirtschaftet. Netto dürfte allerdings ein Verlust von 15 bis 18 Mio. Euro ausgewiesen werden, da die Krise für hohe (nicht liquiditätswirksame) Sonderabschreibungen gesorgt habe. Die Produktion habe das Unternehmen im Jahresverlauf deutlich gedrosselt - allein bei der wichtigsten Tochter Cub Creek zwischenzeitlich von 6 bis 7 Tsd. Barrel Öl pro Tag (bo/d) auf nur noch 500 bo/d. Nach dem kräftigen Anstieg des Ölpreises würden die Aktivitäten inzwischen wieder hochgefahren, so dass die Deutsche Rohstoff in diesem Jahr insgesamt 2.300 bis 2.600 bo/d bzw. 5.700 bis 6.300 boe/d (boe = barrel oil equivalent) produzieren wolle.Und das Potenzial werde noch erweitert, sowohl durch neue Bohrungen bei Cub Creek, als auch durch eine erste Bohrung auf den von der Tochter Bright Rock zugekauften Flächen. Fortschritte gebe es darüber hinaus auch bei einer Beteiligung im Metallsektor zu vermelden: Die Gesellschaft Almonty, von der Deutsche Rohstoff 12,8% der Anteile halte, dürfte dank einer Finanzierung der KfW-IPEX Bank in Höhe von 74 Mio. US-Dollar schon Ende 2022 eine neue Wolfram-Mine in Südkorea in Betrieb nehmen und damit ihre Produktion vervielfachen. Und nicht zuletzt würden auch die antizyklischen Aktien- und Anleihe-Investments aus der Coronakrise Freude machen: 3,5 Mio. Euro Gewinn seien schon realisiert worden, weitere 8 Mio. Euro hätten vor einer Woche in den Büchern gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link