Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

24,60 EUR -0,40% (21.10.2021, 11:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

24,60 EUR -1,60% (21.10.2021, 11:14)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (21.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff: Aktie hat einen Lauf - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von Deutsche Rohstoff (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Als Volltreffer habe sich die Empfehlung in ZJ 34.2021 zum Einstieg in einen Turbo auf Deutsche Rohstoff von Lang & Schwarz erwiesen. Das Papier habe sich seitdem fast verdreifacht. Kurstreiber seien gute Nachrichten von dem Spezialisten für die Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten gewesen. Das Unternehmen habe seine Prognosen für Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) angehoben. Demnach solle der Konzernumsatz, der zunächst auf 70 Mio. bis 75 Mio. Euro beziffert worden sei, im Jahr 2022 bei 98 Mio. bis 106 Mio. Euro landen. Beim EBITDA stünden statt 47 Mio. bis 52 Mio. Euro nun 70 Mio. bis 76 Mio. Euro auf der Agenda.Für das Jahr 2021 erwarte der Vorstand, beim Umsatz am oberen Ende der von 68 Mio. bis 73 Mio. Euro reichenden Spanne herauszukommen. Beim EBITDA seien zwischen 57 Mio. und 62 Mio. Euro einkalkuliert. Gründe für die angehobene Prognose seien laut Deutsche Rohstoff vor allem die jüngst bekannt gegebene Akquisition durch die Beteiligung Cub Creek, die zusätzliche Produktion der Beteiligung Bright Rock in Utah und höhere Erdgaspreise. Bis zum 30. September sei der Umsatz um fast 65 Prozent auf 53,2 Mio. Euro und das EBITDA um 140 Prozent auf 52,1 Mio. Euro gestiegen. Der Vorstand erwarte weiterhin, dass der obere Bereich der Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr (Umsatz: 68 Mio. bis 73 Mio. Euro, EBITDA 57 Mio. bis 62 Mio. Euro) erreicht werde. Insbesondere bei der Ergebnisprognose dürfte noch Luft nach oben sein. (Ausgabe 41/2021)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: