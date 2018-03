Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

22,00 EUR -0,68% (19.03.2018, 15:54)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

22,10 EUR -0,67% (19.03.2018, 15:13)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (19.03.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Deutsche Rohstoff AG schlage sich in einem volatilen Marktumfeld recht wacker. Zuletzt habe es positive Impulse durch die vorläufigen Geschäftszahlen für 2017 gegeben. Demnach habe der Umsatz mit 53,7 Mio. Euro (GJ 2016: 9,2 Mio. Euro) über der im Herbst gesenkten Prognose gelegen, das EBITDA mit 36,6 Mio. Euro (GJ 2016: 6,4 Mio. Euro) am oberen Ende. Während der Umsatz nur leicht über der konservativen Schätzung der Experten gelegen habe, habe sie das Konzernergebnis von 7,7 Mio. Euro positiv überrascht.Im Vorfeld der vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen zudem bekannt gegeben, dass sich der Barwert der sicheren Reserven der US-Töchter Cub Creek Energy und Elster Oil & Gas per 31.12.2017 auf 169 Mio. US-Dollar (31.12.2016: 162 Mio. US-Dollar) nochmals erhöht habe. Dagegen seien die wahrscheinlichen Reserven auf 28 Mio. US-Dollar (31.12.2016: 91 Mio. US-Dollar) reduziert worden. Das sei zwar deutlich, beziehe sich aber ohnehin auf den Teil der Reserven mit einer relativ geringen Förderwahrscheinlichkeit. Durch ihre konservative Herangehensweise würden die Experten durch die aktualisierten Cub Creek-Reserven aktuell keinen Anpassungsbedarf an ihrer Zahlenreihe sehen.