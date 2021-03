Der britische Bildungs- und Medienkonzern Pearson (ISIN: GB0006776081, WKN: 858266, Ticker-Symbol: PES) (+6,4%) habe gestern von einem massiven Strategieschwenk des Unternehmens in Richtung einer direkten und möglichst langfristigen Geschäftsbeziehung mit Privatkunden profitiert, um diese bei Aus- und Fortbildungen zu begleiten. Bislang habe der Fokus auf Bildungseinrichtungen (u.a. US-Colleges und Universitäten) gelegen.



Die Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) sei gestern mit +6,3% der stärkste Wert im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen. Der Unterhaltungskonzern habe mitgeteilt, dass er per 1. April seine Themenparks in den USA voraussichtlich wieder öffnen dürfe.



General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (+4,2%) könnte sein Flugzeugleasinggeschäft mit der irischen AerCap Holdings NV (ISIN: NL0000687663, WKN: A0LFB3, Ticker-Symbol: R1D) (+13,2%) zusammenlegen. Eine mögliche Transaktion dürfte den Erwartungen zufolge ein Volumen von mehr als USD 30 Mrd. haben. (09.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) hat gerade seine Geschäftszahlen für das Abschlussquartal 2020 veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen profitiere weiterhin von seinem starken Paketgeschäft und habe zudem seine Mittelfrist-Ziele angehoben. Die Aktie habe gestern 6,5% an Wert gewonnen, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu EUR 1 Mrd. sowie eine Dividende für das vergangene Jahr von 1,35 Euro je Aktie (Konsens: EUR 1,26) angekündigt habe.