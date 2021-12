Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,58 EUR -0,40% (08.12.2021, 13:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,47 EUR -0,84% (08.12.2021, 13:16)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (08.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Es habe bereits Gerüchte gegeben, nun sei es fix. Die Deutsche Post leite einen Wechsel ihrer Führungsspitze ein. Tobias Meyer werde ab Mai 2023 neuer Vorstandsvorsitzender des Konzerns, habe das DAX-Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt.Der bisherige Chef des Logistikkonzerns Frank Appel habe sich laut Mitteilung entschlossen, nicht für eine weitere volle Vertragslaufzeit zur Verfügung zu stehen. Sein Vertrag sei noch bis Oktober nächsten Jahres gelaufen. Nun habe der Aufsichtsrat ihn vorzeitig nochmal bis zur Hauptversammlung am 4. Mai 2023 verlängert.Sein Nachfolger Meyer sei bislang verantwortlich für den Bereich Post und Paket Deutschland. In der Position folge auf ihn ab Juli 2022 Nikola Hagleitner, die bisherige Vertriebschefin der Konzerneinheit. Meyer übernehme zum selben Termin das Ressort Global Business Services.Dr. Frank Appel: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mich nicht mehr für eine weitere volle Amtszeit zur Verfügung zu stellen. Ich tue dies im besten Wissen, dass Deutsche Post DHL Group von einem hervorragenden Managementteam geführt und einer hochmotivierten Belegschaft getragen wird. Mit Tobias Meyer übernimmt ein Top-Manager und großartiger Kollege. Unter seiner Leitung gelang Post & Paket Deutschland der Turnaround. Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger wünschen."Die Aktie der Deutschen Post zeige derweil kaum eine Reaktion. Sie notiere minimal im Minus bei 54,84 Euro. Der Führungswechsel dürfte zwar kurzfristig für etwas Unsicherheit sorgen, grundsätzlich würden die Aussichten für den Logistikriesen dank des nach wie vor florierenden Internethandels aber gut bleiben.Der Blue Chip bleibt attraktiv, investierte Anleger bleiben mit einem bei 46,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2021)Mit Material von dpa-AFX