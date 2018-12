ISIN Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (05.12.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Ende Oktober habe die Aktie der Deutschen Post mit 27,04 EUR ein marginal tieferes Low als Anfang Juli (27,23 EUR) hinnehmen müssen. Da das Papier auf dieser Basis aber die Kurve bekommen habe, biete sich nun die Chance auf Ausprägung eines Doppelbodens. Prädestiniert für eine Trendwende wäre dieses Level auch aus einer anderen Perspektive. So würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Level den unterstützenden Charakter der erreichten Bastion untermauern.Charttechnisch ebenfalls interessant sei die Tatsache, dass im Wochenbereich durch die Ausverkaufskerze von Ende Oktober/Anfang November wichtige Leitplanken gesetzt worden seien. Seither habe der Titel vier "inside weeks" in Serie ausgeprägt. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die letzten Verlaufshochs bei 28,93/29,27/29,33 EUR, der gleichzeitig auch die Innenstäbe im Wochenchart positiv auflösen würde. Hoffnungen auf eine positive Weichenstellung wecke der MACD. Während der Trendfolger auf Tagesbasis eine positive Divergenz ausweise, habe er auf Wochenbasis gerade auf seiner Signallinie aufgesetzt, um dann sofort wieder nach Norden aufzudrehen ("bearish failure"). Im Erfolgsfall winke ein Anlauf auf die 200-Tage-Linie (akt. bei 31,74 EUR) bzw. die beiden Verlaufshochs bei gut 32 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Anbalyse vom 05.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,64 EUR -1,25% (05.12.2018, 09:05)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,65 EUR -0,18% (05.12.2018, 09:16)