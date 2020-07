Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin zugreifen.Die Deutsche Post habe gestern nicht nur erste Eckdaten für das zweite Quartal sowie eine konkrete Prognose auf das Gesamtjahr veröffentlicht, sondern auch endlich genauere Angaben zur Dividende gemacht. "Der Aktionär" zeige Anlegern auf, was man zu diesem Thema wissen müsse.Für das Geschäftsjahr 2019 werde der Logistikkonzern erneut 1,15 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Beim aktuellen Kursniveau von knapp 34 Euro errechne sich daraus eine stattliche Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent.Seit die Deutsche Post im Zuge der Finanzkrise 2008 die Ausschüttung von 90 auf 60 Cent gesenkt habe, habe es keine Kürzung mehr gegeben. Zwar habe der DAX-Konzern bei der Kontinuität noch etwas Luft nach oben: Sechs Anhebungen seit 2009 stünden nun fünf Jahre gegenüber, in denen die Ausschüttung lediglich stabil geblieben sei. Doch letztlich liege die Dividende mit nun 1,15 Euro weiterhin fast doppelt so hoch wie der Betrag, der noch 2009 an die Aktionäre gegangen sei.Bei einer Dividende von 1,15 Euro je Aktie würden 59 Prozent des 2019er Gewinns ausgezahlt. Damit liege die Deutsche Post dieses Jahr wieder im Rahmen der eigenen Zielvorgabe, "grundsätzlich 40 bis 60 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuschütten".Auch wenn es zunächst 2018 und nun natürlich durch das Coronavirus deutlichen Rückschläge gegeben habe, stimme der langfristige Trend weiterhin: Die breite globale Aufstellung und die Tatsache, dass in Deutschland und auch weltweit der Internethandel stetig wachse, würden der Deutschen Post nach wie vor voll in die Karten spielen. Umsätze und Gewinne dürften in den kommenden Jahren wieder anziehen. Somit stünden die Chancen gut, dass sich die Aktionäre mittelfristig auf Dividendenerhöhungen freuen könnten. Für das laufende Jahr rechne die Mehrheit der Experten mit einer gleichbleibenden Dividende, einige wenige sogar mit einer leichten Steigerung. Die durchschnittliche Prognose liege bei 1,25 Euro.Die solide Dividende bleibe ein starkes, aber längst nicht das einzige Kaufargument für die Aktie der Deutschen Post. Der Logistikriese dürfte auch in den kommenden Jahren weiter vom Boom des Onlinehandels profitieren.Da die Deutsche Post-Aktie zudem historisch betrachtet immer noch relativ günstig bewertet und das Chartbild aussichtsreich ist, können Anleger weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 26,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.