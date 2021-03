Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Post-Rivale FedEx habe im jüngsten Geschäftsquartal dank des Bestellbooms in der Corona-Pandemie deutlich besser verdient. In den drei Monaten bis Ende November sei der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 180 Prozent hoch geschossen auf 892 Millionen Dollar (749 Millionen Euro), wie FedEx am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitgeteilt habe.Die Erlöse habe der Konkurrent von UPS und Deutscher Post DHL um 23 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar gesteigert, obwohl das extreme Winterwetter das Geschäft in Teilen des US-Heimatmarktes deutlich belastet habe. Die Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, was die Aktie nachbörslich kräftig angeschoben habe. In den vergangenen zwölf Monaten habe der Kurs um 165 Prozent zugelegt.Die Aktie der Deutschen Post zeige derweil kaum eine Reaktion auf die Zahlen des Konkurrenten. Zunächst habe das Papier leicht im Plus notiert, nun sei die Aktie etwas ins Minus gerutscht.Auch die Deutsche Post habe zuletzt sehr starke Zahlen vorgelegt. Die nächsten Quartalszahlen würden am 5. Mai veröffentlicht. Das Umfeld bleibe weiterhin sehr gut."Der Aktionär" habe die Aktie der Deutschen Post im März 2020 bei 24,30 Euro zum Kauf empfohlen und ins "Aktionär"-Musterdepot aufgenommen. Mittlerweile habe sich das Papier fast verdoppeln können."Der Aktionär" bleibt für seinen Musterdepot-Wert ganz klar weiterhin zuversichtlich gestimmt. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.03.2021)Mit Material von dpa-AFX