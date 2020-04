Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

25,95 EUR +1,69% (09.04.2020, 09:59)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

25,90 EUR +2,09% (09.04.2020, 09:44)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.04.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit dem Ausbruch des Coronavirus befindet sich die Weltwirtschaft im Abschwung, generell ist die Abschwächung auch für die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) negativ zu werten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Ein Großteil des Geschäftsmodells sei global ausgestaltet. Mit dem Zusammenbrechen des Welthandels seit Ausbrechen der Corona-Pandemie sei auch ein großer Teil des Geschäftsmodells der Deutschen Post zusammengebrochen. Allerdings würden die Ausgangsbeschränkungen dem Logistikunternehmen trotzdem eine Art Sonderkonjunktur bescheren.Trotz der schlechten Marktumgebung vermelde der Sendungsdienstleister DHL steigende Paketzahlen. Besonders in den vergangenen zwei Wochen sei das Aufkommen stark angestiegen. Zu Beginn der Pandemie habe es noch keinen messbaren Effekt auf das Geschäft gegeben. Seitens des Unternehmens erkläre man sich den plötzlichen Zuwachs der Aufträge damit, dass durch die aktuellen Regelungen zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 vor allem kleinere Händler verstärkt auf DHL setzen würden, um ihre Ware an Kunden zu versenden. Die Paketzahlen seien in der Woche vor Ostern auf ein Niveau angestiegen, das in der Regel nur im Vorweihnachtsgeschäft erreicht werde.Befeuert werde das Versandgeschäft jedoch nicht nur vom Verhalten der Händler. Auch die Verbraucher hätten ihr Verhalten den Gegebenheiten der Corona-Pandemie angepasst. Weil die meisten Geschäfte geschlossen seien, würden immer mehr Bürger ihre Einkäufe im Internet erledigen. Auch das sei positiv für die Deutsche Post hinsichtlich der Auftragslage zu den aktuellen Krisenzeiten. Die Veröffentlichung von operativen Zuwachszahlen sei das Unternehmen bis jetzt schuldig geblieben. Sollte die Wirtschaft wieder erstarken, könnte das veränderte Kaufverhalten deutscher Konsumenten auch in einer Zeit nach Corona das Geschäft positiv beeinflussen.Verzeichne die Deutsche Post-Tochter DHL laut eigenen Angaben momentan enorme Zuwächse im Paket-Geschäft, würden andere Anbieter kein höheres Aufkommen ausweisen. Der Paketzusteller UPS sei auf Geschäftskunden, wie große Autobauer, spezialisiert und spüre deshalb keinen Effekt der durch die Krise ausgelösten Konjunktur im Pakete Versand. Andere Konkurrenten hätten in diesem Zusammenhang von stabilen Geschäftszahlen geredet. Genaue Zahlen möchten UPS und Hermes gegen Ende dieses Monats vermelden.Bei der Zustellung lege man auf Hygiene großen Wert. In der letzten Woche seien insgesamt 30.000 Liter Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt worden. Zusätzlich seien alle Zustellerfahrzeuge mit Kanistern ausgestattet worden, damit sich Mitarbeiter auch während des Dienstes regelmäßig die Hände waschen könnten. Für den Fall, dass die Lage sich noch weiter verschlimmere, habe die Deutsche Post einen Notfallplan aufgestellt. Sollten Gebiete abgeschlossen werden, würden ausschließlich Einschreibebriefe und Sendungen an Behörden oder Gesundheitseinrichtungen in das betroffene Gebiet.Die Aktie von der Deutschen Post AG werde aktuell bei EUR 25.10 (08.04.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 35.00 (16.12.2019) und das Jahrestief bei EUR 19.10 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 22 Analysten die Aktie auf "buy", fünf auf "hold" und ein auf "sell" setzen. (Analyse vom 08.042020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link