Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

24,85 EUR -3,68% (06.03.2020, 14:07)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

24,765 EUR -4,47% (06.03.2020, 13:53)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (06.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Zu Jahresbeginn habe die Deutsche Post keine leichten Päckchen zu tragen. Drei davon habe der Bonner Konzern nun schweren Herzens ablegen müssen. Erst habe das Management die gerade erst erhöhten Preise für Pakete zurückgenommen. Und vor wenigen Tagen habe sich Vorstandschef Frank Appel eingestanden: Mit dem Streetscooter und auch mit dem Gewinnziel für 2020 werde es wohl nichts mehr.Die Einstellung des Streetscooters werde den Konzern 2020 voraussichtlich 300 bis 400 Millionen Euro kosten. Und das sei nicht der einzige negative Effekt in diesem Jahr. Auch das neuartige Coronavirus wirke sich bereits jetzt auf das Ergebnis der Facht- und der Expresssparte aus. Mitte Februar habe die Post mitgeteilt, dass sie keine Pakete mehr nach China, Hongkong und Macao annehme. Auch der Abhol-, Zustell- und Lagerverwaltungsbetrieb der DHL in der chinesischen Provinz Hubei sei ausgesetzt. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten allein im Februar zu einem Abschlag von 60 bis 70 Millionen Euro beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) geführt.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Deutsche Post dennoch auf "overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im europäischen Post- und Logistiksektor berge das neuartige Coronavirus bei den geographisch am breitesten aufgestellten Unternehmen die größten Umsatzrisiken, habe Analyst Marco Limite in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie geschrieben. Er habe in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die Deutsche Post DHL relativ stark in den asiatischen Märkten engagiert sei.Nach einem kräftigen Kursanstieg 2019 sei die Post-Aktie in den vergangenen Wochen ordentlich in den Keller gerutscht. Seit dem Zwischenhoch im Dezember bei 35 Euro habe die Aktie mittlerweile fast ein Drittel ihres Wertes verloren. Zuletzt habe der Preis für eine Aktie bei 24,78 Euro gelegen. Ihren bisherigen Höchstwert habe die Aktie Ende 2017 erreicht. Damals habe das Papier 41,36 Euro gekostet.Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch, Anleger warten jedoch vorerst eine Bodenbildung ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 06.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link