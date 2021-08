XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

59,16 EUR -0,24% (26.08.2021, 09:18)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (26.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Der Logistiker habe die Übernahme von bis zu 100% der nicht börsennotierten J.F. Hillebrand Group AG (Hauptsitz: Mainz) inkl. deren Tochtergesellschaften (Hillebrand) angekündigt. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 1,5 Mrd. Euro. Bei Hillebrand handle es sich den Unternehmensangaben zufolge um einen führenden Seefrachtspediteur, der auf den Transport, Logistik und Supply Chain Management von Getränken sowie ungefährlichen flüssigen Massengütern fokussiert sei. Das Übernahmeobjekt habe im Geschäftsjahr 2019 (laut Bundesanzeiger) einen Konzernumsatz von 1,20 (Vj.: 1,18) Mrd. Euro, ein EBIT von 66 (Vj.: 69) Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von 40 (Vj.: 42) Mio. Euro erzielt.Offenbar stelle Hillebrand eine gute Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten des Deutsche Post-Konzerns dar. Diermeier sehe die Transaktion in Anbetracht der Größe von Hillebrand aber nicht als "Game Changer" an. Der Kaufpreis erscheine Diermeier recht ambitioniert, sei aber von der Deutsche Post seines Erachtens problemlos stemmbar. Positiv werte der Analyst die Aussage des Managements, dass sich der Deal wohl ab dem ersten Tag positiv auf Ergebnis und Cashflow auswirken werde. Die Deutsche Post-Aktie habe am 24.08.2021 ein neues Allzeithoch (60,15 Euro) markiert (im September sehr wahrscheinlich Aufnahme in den STOXX Europe 50, im EURO STOXX 50 bereits enthalten).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Deutsche Post-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 61 Euro belassen. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:59,23 EUR -0,22% (26.08.2021, 09:31)