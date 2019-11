ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (12.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Gewinnmitnahmen könnten noch etwas andauern - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) bildete ab Juli 2018 eine inverse SKS, also eine Bodenformation aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der ersten Septemberhälfte 2019 sei die Aktie erstmals über die Nackenlinie dieser Formation geklettert, sei aber schnell wieder darunter zurückgefallen. Nach einem Test des Aufwärtstrends seit Januar 2019 sei am 18. Oktober 2019 der Ausbruch über diese Nackenlinie gelungen. Inzwischen habe der Wert den wichtigen Widerstand bei 32,18 EUR überwunden und im Hoch bei 32,99 EUR notiert.Die Gewinnmitnahmen könnten noch ein wenig andauern. Ein Rücksetzer auf 32,118 EUR wäre durchaus möglich. Dort könnte aber eine weitere Kaufwelle einsetzen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Dezember 2017 bei aktuell ca. 34,95 EUR wäre möglich. Später könnte die Aktie sogar in Richtung Allzeithoch bei 41,36 EUR vordringen. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 32,18 EUR abfallen, könnte es zu einer etwas umfangreicheren Konsolidierung in Richtung 31,33 oder sogar ca. 30,60 EUR kommen. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:32,76 EUR +0,05% (11.11.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,375 EUR +1,60% (12.11.2019, 08:47)