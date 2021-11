Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Eine Erhöhung des Briefportos zum Jahreswechsel rücke näher. Die Bundesnetzagentur habe am Dienstag in Bonn den sogenannten Preiserhöhungsspielraum bekannt gegeben. Demnach dürfe die Deutsche Post den Warenkorb aller regulierten Briefsendungen um 4,6 Prozent anheben. Das sei weniger als 2019, als der Wert bei 8,9 Prozent gelegen habe.Die Vorgaben würden einer ersten Version der Entscheidung der Netzagentur entsprechen, die sie bereits im Oktober publiziert habe und die danach noch ein Konsultationsverfahren durchgelaufen sei. Auf Basis der Vorgabe dürfe die Deutsche Post den Warenkorb aller regulierter Briefsendungen verteuern.Das Unternehmen habe bereits im Oktober mitgeteilt, dass das Porto für einen Standardbrief von 80 auf 85 Cent steigen solle und das der Postkarte von 60 auf 70 Cent. Auch andere Sendungsarten wie der Kompaktbrief würden teurer, er solle künftig ein Euro kosten statt bisher 95 Cent. Die höheren Preise begründe die Post mit höheren Kosten bei sinkenden Sendungsmengen im Digitalzeitalter.Ganz abgeschlossen sei das Genehmigungsprozedere zur Portoanhebung aber noch nicht. Nun stelle die Post noch ihren Entgeltantrag, den die Regulierungsbehörde dann genehmige. Es gelte als sicher, dass die Erhöhung so kommen werde wie von der Post geplant.Das neue Inlandsporto gelte für drei Jahre, also von Januar 2022 bis Ende 2024.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link