Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,035 EUR +2,63% (08.03.2022, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,91 EUR +1,20% (08.03.2022, 12:05)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post gehöre am heutigen Dienstag zu den zehn besten Aktien im DAX. Sie gewinne am Vormittag 2,7 Prozent auf 40,51 Euro. Morgen werde es spannend bei dem Unternehmen. Dann lege der Logistikkonzern seine Geschäftszahlen für 2021 vor.Das vergangene Jahr dürfte für die Deutsche Post das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte gewesen sein. Das Firmenkundengeschäft boome, der seit der Pandemie florierende Onlinehandel habe sich auf einem höheren Niveau stabilisiert.Insgesamt viermal habe das Management vergangenes Jahr seine Prognose angehoben. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwarte Post-Chef Frank Appel inzwischen über 7,7 Milliarden Euro. Rund 80 Prozent davon sollten aus dem Segment DHL kommen. Darunter würden die zeitkritischen Express-Sendungen, das Frachtgeschäft, die Lieferkettenlogistik und das internationale Paketgeschäft fallen. Das restliche Fünftel solle laut der Unternehmensprognose der Bereich Post und Paket Deutschland zum Ergebnis beisteuern, unter dem die Post ihre nationalen Brief- und Paketangebote subsumiere.Experten aus den Investmentbanken und Analysehäusern würden laut Unternehmensangaben per Stand 1. März im Median mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 7,9 Milliarden Euro rechnen. Sie seien dabei insbesondere für den Ergebnisbeitrag des DHL-Geschäfts tendenziell optimistischer als die Post.Unterm Strich würden sie im Median einen Gewinn von gut fünf Milliarden Euro erwarten. Das wären rund 70 Prozent Zuwachs im Vergleich zu 2020. Der Logistikdienstleister sei in allen Segmenten Marktführer, so Alexander Irving vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die knappen Frachtkapazitäten hätten im Expressgeschäft für hohe Preise, eine zunehmende Auslastung und bessere Ergebnisse gesorgt.Zuletzt sei die Aktie der Deutschen Post im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ebenfalls deutlich unter Druck geraten. Im Bereich von 40 Euro habe sie sich aber zuletzt stabilisieren können.Das aktuelle Niveau ist eine langfristige Nachkaufchance bei dem Musterdepotwert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link