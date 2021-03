ISIN Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und rund 150.000 MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (01.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Bullen zeigen wieder mehr Entschlossenheit - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist am Montag mit einem Anstieg von 2,70% der stärkste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Titel, so die Experten von XTB.Seit September 2020 bewege sich der Kurs in einem steigenden Trendkanal nach oben, doch in der zweiten Februarhälfte habe der Verkaufsdruck unter dem Allzeithoch, welches Anfang des Jahres bei 43,83 Euro ausgebildet worden sei, zugenommen. Ein Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie könnte der Befreiungsschlag sein, auf den viele Anleger nach der nachlassenden Aufwärtsdynamik gewartet haben. Der Bereich bei 40 Euro und die untere Grenze des Trendkanals bei 39,30 Euro würden die wichtigsten Unterstützungen darstellen.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:42,27 EUR +2,57% (01.03.2021, 12:12)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:42,26 EUR +2,92% (01.03.2021, 11:59)