Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

26,36 EUR -2,37% (03.03.2020, 16:00)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

26,35 EUR -0,94% (03.03.2020, 15:45)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die letzten Meter vor dem Ziel würden den Brief- und Paketzustellern die größten Probleme bereiten. Das gelte nicht nur für die Postboten, sondern auch für die Kuriere von DHL. Sie stünden oft vor verschlossenen Türen, weil die Empfänger beim Zustellversuch nicht zu Hause seien. Gleichzeitig würden sich immer mehr Postkunden darüber beschweren, dass ihre Pakete nicht richtig zugestellt und die Empfänger nur unzureichend über den Verbleib ihrer Sendungen informiert würden. Beklagt werde auch, dass wichtige Briefe einfach nicht ankämen. So sei die Zahl der Beschwerden bei der Bundesnetzagentur über die Post im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent gestiegen - nachdem sie sich 2018 bereits verdoppelt habe.Eine breit angelegte Digitalisierungsinitiative der Deutschen Post DHL, die insgesamt 2 Milliarden Euro kosten werde, solle diesen Negativtrend nun umkehren. Dabei gehe es um die Riesenaufgabe, den Versand und Empfang von Briefen und Paketen zu erleichtern. Die Sendungen sollten besser nachverfolgbar sein. Die Kunden sollten genauer erfahren, wann sie exakt eintreffen würden.Noch in diesem Jahr wolle DHL das Live-Tracking von Paketen ermöglichen, habe Tobias Meyer, Konzernvorstand Post & Paket Deutschland, am Dienstag in Berlin angekündigt. Dabei würden die Kunden am Morgen des Zustelltages darüber informiert, wann das Paket in einem Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten ankomme. Eine Viertelstunde vor dem Erhalt der Sendung erhalte der Kunde eine weitere Ankündigung. Dabei habe der Empfänger bis zur Zustellung noch die Möglichkeit, das Paket am Wunschort ablegen oder an einen Nachbarn zustellen zu lassen.Zu den in Berlin vorgestellten Neuerungen gehöre außerdem eine Sendungsverfolgung im Internet für gewöhnliche Briefe, die 2021 eingeführt werden solle. Weiterhin führe DHL bis Ende des kommenden Jahres eine neue Variante der Packstation ein, die mit einer Videochat-Funktion ausgestattet sei und gerade auf dem Land das Angebot einer kleinen Postfiliale offerieren solle.Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: