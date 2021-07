Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (16.07.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF).In Folge der ausgezeichneten Aktienkursentwicklung (+43% seit Jahresanfang, über +200% seit dem Tief im März 2020) habe sich die Bewertung der Aktie deutlichausgeweitet. Für das aktuelle Geschäftsjahr notiere die Aktie der Deutschen Post mit einem KGV von 17,0x, EV/EBIT 12,3x und EV/EBITDA 7,9x. Dabei habe sich der historische Abschlag der Aktie zu Vergleichsunternehmen in eine Prämie geändert. Auch wenn der Analyst eine gewisse Prämie für gerechtfertigt halte, erachte er das aktuelle Ausmaß von 40 bis 50% für zu hoch.Der Analyst bewerte die Aktie mit aktuellen Median-Bewertungskennzahlen (KGV, EV/EBITDA,EV/EBIT) von Vergleichsunternehmen und lege eine Prämie von 10% für die Deutsche Post fest. Das daraus ermittelte Kursziel betrage EUR 55,0.Der durch die COVID-19 Pandemie verstärkte E-Commerce Boom habe zu sehr starken Wachstumsraten im Paketgeschäft geführt. Die Volumensteigerungen bei Lieferungen an Privatkunden hätten in Q1 2021 26% im Jahresvergleich betragen. Der Analyst rechne damit, dass online Shopping auch nach der unmittelbaren Krisensituation aufgrund eines nachhaltig geänderten Konsumverhaltens höhere Wachstumsraten als vor dem Ausbruch der Pandemie aufweisen werde (ca. 5 bis 10% p.a.).Die elektronische Substitution führe zu anhaltenden Volumenrückgängen bei Briefen und physischen Werbesendungen. Da die Briefzustellung grundsätzlich durch höhere Margen charakterisiert sei, würden die Volumenrückgänge auf die Profitabilität des Gesamtunternehmens drücken.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert die Empfehlung für die Aktie der Deutschen Post auf "Verkauf" von "halten". Das Kursziel von EUR 55,00 liege dabei um ca. 5% unter dem aktuellen Kurs von EUR 58. Er begründe die Rückstufung insbesondere mit erhöhten Bewertungsrelationen (KGV von 17,0x, EV/EBIT 12,3x und EV/EBITDA 7,9x), wobei sich der historische Abschlag zu Vergleichsunternehmen zuletzt in eine deutliche Prämie von40 bis 50% gedreht habe. Die starke Geschäftsentwicklung aufgrund des online Shopping Booms habe zu deutlichen Kursanstiegen geführt (+45 seit Jahresanfang, über +200% seit dem Tief im März 2020), wobei der Analyst für die nächsten Quartale eine Abnahme der sequentiellen Dynamik erwarte. (Analyse vom 16.07.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity