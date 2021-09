ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (15.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Bald neues Rekordhoch möglich? - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) legt am Mittwoch um 1,65% auf 60,23 Euro zu und nähert sich dem Allzeithoch an, das am 31. August bei 61,37 Euro erreicht wurde, so die Experten von XTB.Im 4-Stunden-Chart scheine die Aufwärtsbewegung nach dem Durchbruch über die obere Grenze der mehrmonatigen Seitwärtsrange (56,85 bis 59,41 Euro) an Dynamik zu gewinnen. Im ersten Drittel des aktuellen Monats habe die Aktie bis zum 78,6% Fibonacci-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses korrigiert. Um den Trend zu bestätigen, müsste der Widerstand bei 61,37 Euro überwinden werden, während erst unterhalb von 56,85 Euro mit einer Trendumkehr zu rechnen wäre. (News vom 15.09.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:60,29 EUR +1,69% (15.09.2021, 11:48)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:60,28 EUR +1,45% (15.09.2021, 11:34)