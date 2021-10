Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (08.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Nach vorläufigen Daten habe die Deutsche Post im dritten Quartal 2021 das EBIT (zentrale Ergebnissteuerungskenngröße des Konzerns) um rund 28% auf rund 1.765 (Vj.: 1.377) Mio. Euro gesteigert. Mit Ausnahme von Paket & Post Deutschland hätten hierzu alle Bereiche beitragen können. Den größten Ergebnisanstieg (EBIT: rund +217 Mio. Euro y/y) habe erneut der Bereich DHL Express verbucht. Der freie Cashflow sei im Gegensatz zum EBIT rückläufig gewesen (mehr als 1,0 (Vj.: 1,26) Mrd. Euro).Im Rahmen der Q3-Eckdaten (am 07.10.) habe die Deutsche Post für die Veröffentlichung des Q3-Berichts (am 04.11.) Ausblickanhebungen (für EBIT Gj. 2021: bisher über 7,0 (Q1-Q3 2021: rund: 5,76; Gj. 2020: 4,85; Gj. 2019: 4,13) Mrd. Euro; für freien Cashflow Gj. 2021: bisher über 3,2 (Q1-Q3 2021: über 3,1; Gj. 2020: 2,54; Gj. 2019: 0,87) Mrd. Euro; für EBIT Gj. 2023: bisher über 7,4 Mrd. Euro; für freien Cashflow Gj. 2021-2023: bisher rund 9 Mrd. Euro) angekündigt.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2021e: 3,74 (alt: 3,62) Euro; EPS 2022e: 3,79 (alt: 3,71) Euro). Trotz der anstehenden Ausblickerhöhungen gehe er nach wie vor davon aus, dass sich die Gewinndynamik nach 2021 deutlich abschwächen werde. Zudem liege der Marktkonsens für das 2021er EBIT (7,64 Mrd. Euro) bereits moderat/deutlich über der bisherigen Guidance (impliziert Ausblickerhöhung sei bereits vom Markt erwartet worden). Die Deutsche Post-Aktie sei am gestrigen Berichtstag (07.10.) um 1,3% gestiegen, habe aber gegenüber Allzeithoch (61,38 Euro vom 31.08.2021) um 12% nachgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: