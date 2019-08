Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (16.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Anleger zeigen sich vom Ausblick besonders angetan - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat ein robustes zweites Quartal hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank des boomenden Paket-Marktes und eines florierenden Geschäfts mit Expresssendungen sei der Umsatz zwischen Anfang April und Ende Juni um 3 Prozent auf 15,5 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) der Bonner habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 769 Mio. Euro verbessert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Kleiner Schönheitsfehler: Der Konzerngewinn sei wegen einer höheren Steuerbelastung um rund 11 Prozent auf 458 Mio. Euro zurückgegangen. Aber auch hier hätten Analysten weniger auf ihren Zetteln gehabt.Besonders angetan habe sich die Börse vom Ausblick gezeigt: "Nach sechs Monaten haben wir bereits ein Konzern-EBIT von rund 1,9 Mrd. Euro realisiert. Das ist fast die Hälfte dessen, was wir uns für 2019 mindestens vorgenommen hatten", so Post-Chef, Frank Appel. "Die eingeleiteten Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität bei Post & Paket und die Portoerhöhung zum 1. Juli werden im zweiten Halbjahr für weitere Ergebnisverbesserungen sorgen. Hinzu kommt das traditionell starke Schlussquartal. Wir sind deshalb - trotz des herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfelds - zuversichtlich für die weitere Entwicklung und haben das untere Ende unserer Jahresprognose angehoben." Die Post wolle 2019 nun das operative Ergebnis auf 4,0 bis 4,3 Mrd. Euro steigern. Zuvor seien es 3,9 bis 4,3 Mrd. Euro gewesen. Zudem habe die Post erneut das Ziel bekräftigt, im Jahr 2020 ein EBIT von 5,0 Mrd. Euro zu erreichen.Das war ganz nach dem Geschmack der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,425 EUR +0,69% (16.08.2019, 09:58)