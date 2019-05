Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (09.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie wieder im Vorwärtsgang - AktienanalysePostkunden müssen für das Briefporto ab Juli tiefer in die Tasche greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Bundesnetzagentur habe vorgeschlagen, dass der Preiserhöhungsspielraum 10,6 Prozent betragen solle. Damit sei gemeint, dass die Gesamtmenge aller Einzelsendungen der verschiedenen Briefarten sich entsprechend verteuern könne. Das Porto für einen Standardbrief könnte aber noch stärker steigen. Branchenkreisen zufolge sei eine Anhebung von aktuell 70 Cent auf bis zu 90 Cent möglich. Die Portoanhebung betreffe zunächst nur Briefe von Verbrauchern, also Einzelsendungen. Deren Anteil an der Gesamtmenge liege nur bei etwa 15 Prozent. Für große Firmenkunden bleibe zunächst alles beim Alten, allerdings müssten sie ab Anfang 2020 mit höheren Preisen rechnen.Für die Aktionäre der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) seien das freilich gute Nachrichten. Denn die Briefmenge schrumpfe seit langem pro Jahr um zwei bis drei Prozent. Trotzdem sei das Geschäft noch profitabel - auch wegen der von der Bundesnetzagentur alle drei Jahre bewilligten Erhöhung. Entsprechend gehöre die "Aktie Gelb" wieder zu den Anlegerlieblingen. Seit Silvester sei es um 22 Prozent nach oben gegangen. Der Aufwärtstrend könnte anhalten. Denn neben dem Briefporto dürfte auch der Versand von Paketpreise künftig teurer werden. "Generell müssen sich die Kunden auf steigende Paketpreise einstellen", habe Post-Chef Frank Appel der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt. Lohn- und Kostensteigerungen müssten an die Kunden weitergeben werden.Angesichts des günstigen Sentiments gegenüber dem DAX-Titel könnte eine offensive Herangehensweise Sinn machen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2019)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,995 EUR -0,65% (09.05.2019, 12:28)