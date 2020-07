Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,48 EUR +1,56% (09.07.2020, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,35 EUR +0,41% (09.07.2020, 16:53)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post sei in den vergangenen Wochen fast nicht zu bremsen gewesen. Auch in der laufenden Woche sei es weiter deutlich nach oben gegangen. Beflügelt worden sei der Wert dabei von starken Zahlen für das zweite Quartal. Zudem habe das Unternehmen beim Ausblick überzeugen können. Auch zahlreiche Analysten hätten sich optimistisch geäußert.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktien der Deutschen Post nach den jüngsten vorläufigen Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so Analyst Matija Gergolet. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei recht weit gefasst, wobei der operative Gewinn hier etwas besser als erwartet sei.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für die Deutsche Post auf "overweight" mit einem Kursziel von 40,51 Euro belassen. Der operative Gewinn (EBIT) des Logistikkonzerns liege über seiner Annahme, habe Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Konsensschätzungen übertreffe diese Kennziffer noch viel deutlicher. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr erscheine ihm konservativ, sehe man von einer längeren Periode wirtschaftlicher Stagnation einmal ab. Die Deutsche Post sei für J.P. Morgan ein "Top Idee" im Transportsektor.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Deutsche Post von 33 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die starke Entwicklung im zweiten Quartal habe die Einschätzung der Aktie als "Top Pick" unterstrichen, habe Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. In der Corona-Krise verfüge die Post über eines der widerstandsfähigsten Geschäftsmodelle. Das neue Kursziel spiegle unter anderem die höheren kurzfristigen Gewinnschätzungen wider."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zur Aktie der Deutschen Post. Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie jetzt an einen immens wichtigen Widerstand herangelaufen: Das Dezemberhoch 2019 bei 35,00 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.