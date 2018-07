ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (12.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Verkaufswelle nach schwachen Q1-Zahlen - Kaufchance? AktienanalyseDie Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) kennt seit Jahresbeginn nur eine Richtung: nach unten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein in den letzten drei Monaten habe sie fast 24 Prozent eingebüßt. Die erste Verkaufswelle sei im Mai nach schwachen Q1-Zahlen angerollt. Zwar sei der Umsatz dank des boomenden Express-Geschäfts um gut zwei Prozent auf 905 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatz sei wegen negativer Währungseffekten allerdings um knapp ein Prozent auf 14,75 Mrd. Euro zurückgegangen. Auch unter dem Strich sei weniger übrig geblieben. Das Nettoergebnis sei um fünf Prozent auf 600 Mio. Euro gesunken. Die Prognosen seien damit allesamt recht deutlich verfehlt worden.Der nächste Schock sei dann nur einen Monat später gefolgt, als der Konzern auch noch sein EBIT-Ziel für das laufende Jahr um über eine Mrd. Euro nach unten revidiert habe - wegen diverser Maßnahmen gegen den Negativtrend im Briefgeschäft. Die Aktie sei daraufhin auf den niedrigsten Stand seit Herbst 2016 gefallen. Inzwischen aber gebe es klare Anzeichen für eine Bodenbildung - auch dank Analysten wie Stephan Bauer vom Bankhaus Lampe. Seiner Ansicht nach dürfte die Post die derzeitigen Probleme lösen können. Zudem gehe Bauer weiter davon aus, dass die Post ihr 2020er-Ziel mit einem EBIT von 5,0 Mrd. Euro erreichen werde. Der Rücksetzer biete daher eine "exzellente Kaufchance". Andere Experten würden ins selbe Horn stoßen. (Ausgabe 27/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,78 EUR +0,22% (12.07.2018, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:27,82 EUR -0,39% (12.07.2018, 11:42)