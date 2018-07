WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (16.07.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf kenne die Aktie der Deutschen Post nur eine Richtung: nach Süden! In der Konsequenz ziere der Titel mit einem Kursminus von knapp 30% die hinteren Ränge der 2018er-DAX-Performanceliste. Nach dem Unterschreiten der Schlüsselzone bei rund 34 EUR habe das Papier das seinerzeit aufgezeigte Abschlagspotenzial bis knapp 30 EUR mittlerweile abgearbeitet. Nach neun roten Kerzen in Serie sorge die weiße Kerze der abgelaufenen Woche nun aber für einen Hoffnungsschimmer, der durch den auf Wochenbasis ausgeprägten, nicht ganz idealtypischen "morning star" verstärkt werde. Interessanterweise trete dieses Candlestickumkehrmuster auf Basis des Fibonacci-Cluster aus dem 38,2%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2009 (28,08 EUR) sowie dem 61,8%-Pendant des Hausseimpulses seit Februar 2016 (27,88 EUR) auf. Wenngleich die Aktie aktuell für eine technische Reaktion "gut" sei, bleibe der Titel aufgrund des Bruchs des Aufwärtstrends seit Herbst 2011 (akt. bei 30,07 EUR) angeschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:28,06 EUR +1,48% (13.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,15 EUR +1,70% (13.07.2018, 22:25)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004