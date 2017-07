WKN Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (19.07.2017/ac/a/d)



Vor wenigen Tagen teilte die im DAX notierte Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) Folgendes mit: Ab 2019 erhalten Unternehmen, Regierungen und Non-Profit-Organisationen erstmals die Möglichkeit zu kommerziellen Nutzlast-Transporten zum Mond, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Und: "Mit der DHL MoonBox können auch Privatkunden Mini-Pakete auf den Mond befördern lassen." So sei DHL nach Angaben des DAX-Konzerns schon heute offizieller Logistikpartner für die Mondmission des Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Die Deutsche Post sei somit ab 2019 als Logistik-Spezialist nicht nur global, sondern auch im Universum unterwegs. Zurück zur Erde: Eine neue Berichtssaison stehe vor der Tür und nach eigenen Angaben werde die Deutsche Post am 8. August frische Quartalszahlen vorlegen.Seit Februar 2016 bewege sich die Aktie der Deutschen Post in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzung aktuell bei etwa 32,70 Euro verlaufe. Das aktuelle Monatstief wurde bei 32,65 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.07.2017)