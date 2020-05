Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

5,34 EUR +4,09% (15.05.2020, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

5,335 EUR +3,09% (15.05.2020, 11:38)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB).Die Deutsche Pfandbriefbank AG habe im Startquartal 2020 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von EUR 2 Mio. erzielt, der um 96% unter dem Vorjahreswert von EUR 48 Mio. gelegen habe. Hierbei hätten sich Belastungen in Höhe von EUR 45 Mio. (davon EUR 32 Mio. aus zusätzlicher Risikovorsoge) aufgrund der Corona-Krise bemerkbar gemacht. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern habe in der Berichtsperiode einen Wert von -0,3% erreicht, nach 6,0% im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe sich auf EUR 2 Mio. belaufen (Vorjahr: EUR 40 Mio.). Nach Abzug der Verzinsung von EUR 4 Mio. für die Investoren der AT1-Anleihe (Additional Tier 1) sei den Aktionären im ersten Quartal 2020 ein Ergebnis von EUR -2 Mio. verblieben, nach EUR 36 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie habe sich von EUR 0,27 auf EUR -0,01 verschlechtert.Die Deutsche Pfandbriefbank AG habe trotz der Belastungen aus der Corona-Krise noch einen leicht positiven Vorsteuergewinn für das Auftaktquartal 2020 melden können. Insbesondere die Entwicklung der Risikovorsorge und des Bewertungsergebnisses sei für das Unternehmen derzeit "nicht belastbar vorhersehbar".Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt seine "halten"-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 5,50 (vorher: EUR 7,00). (Analysen vom 15.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Pfandbriefbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: