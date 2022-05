Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Der Immobilienfinanzierer spüre die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine, obwohl der Konzern dort nicht aktiv sei. Wegen einer höheren Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle sei man mit weniger Gewinn ins Jahr gestartet. Im Mai werde indes die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet. Und die habe es in sich.Der Vorsteuergewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 42 Mio. Euro gesunken. Dennoch sehe Vorstandschef Andreas Arndt das Unternehmen auf gutem Weg, in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn zwischen 200 und 220 Mio. Euro zu erreichen, "auch wenn die Folgen des Ukraine-Kriegs nur schwer absehbar sind".Das Management sehe bisher keine unmittelbaren Auswirkungen des Kriegs auf das Geschäft der Bank. Während die Konkurrentin Aareal Bank um einen Restbestand an Krediten für zwei Bürogebäude in Moskau fürchten müsse, sei die Deutsche Pfandbriefbank nach eigenen Angaben in Russland und der Ukraine nicht direkt engagiert.Die Folgen seien aus heutiger Sicht "gering und beherrschbar", habe es in der Mitteilung zu den Quartalszahlen geheißen. Auch die indirekten Risiken seien begrenzt. Jedoch dürfte es aus Sicht der Bankspitze mehr Probleme bei der Fertigstellung von Neubauten geben, und die Baukosten dürften aufgrund höherer Materialkosten und Problemen in den Lieferketten steigen.In Q1 habe das Institut seine operativen Erträge um lediglich drei Million auf 149 Mio. Euro gesteigert. Der Zinsüberschuss sei sogar leicht zurückgegangen - während er bei der Aareal Bank deutlich gestiegen sei. Auch habe die Bank 18 Mio. Euro für drohende Kreditausfälle zurückgelegt. Ein Jahr zuvor habe die Risikovorsorge lediglich bei zehn Mio. Euro gelegen.Die Pfandbriefbank sei schon länger ein üppiger Dividendenzahler. Am 24. Mai sei die nächste Ausschüttung in Höhe von 1,18 Euro je Aktie fällig. Zum gegenwärtigen Kursniveau entspreche das einer satten Rendite von fast elf Prozent. Das sollte etwaige Unsicherheiten aufgrund der aktuellen Konjunktursituation mehr als wettmachen.DER AKTIONÄR ist auch langfristig vom Geschäftsmodell des Konzerns überzeugt, die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist eine laufende Empfehlung. Dividendenjäger greifen zu und setzen einen Stopp bei 8,95 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)