Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zu ihrer Initiative für ein nachhaltiges Finanzwesen hatte die Europäische Kommission Ende letzten Jahres eine hochrangige Expertengruppe einberufen, die nun am 13. Juli 2017 einen ersten Zwischenbericht vorgelegt hat, so die Deutsche Kreditwirtschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Generell sollten regulatorische Eingriffe auf das Nötigste beschränkt werden. Eine indirekte Regulierung der Realwirtschaft über den Weg der obligatorischen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen insbesondere bei der Unternehmensfinanzierung darf nicht die Innovationsfähigkeit einschränken. Zudem dürfen sich die regulatorischen Anforderungen, die bereits aktuell die Kreditwirtschaft erheblich belasten, nicht unnötigerweise erhöhen. Angesichts der erst eingeführten weitgehenden Pflichten zur nichtfinanziellen Berichterstattung im Zuge der Umsetzung der Corporate-Social-Responsibility-Richtlinie sollte eine Bewertung der ab dem Geschäftsjahr 2017 erforderlichen nichtfinanziellen Berichte vorgenommen werden, bevor eine Ausweitung von Berichtspflichten geprüft wird.Vielversprechender erscheint aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft, durch gezielte Anreize den Markt zu einer fortdauernden Nachhaltigkeitsorientierung zu stimulieren. Den Hinweis im Zwischenbericht der Expertengruppe, dass für ein noch stärkeres Engagement der Banken in langfristige Infrastrukturfinanzierungen ein auch langfristig stabiler regulatorischer Rahmen zwingend erforderlich ist, unterstützt die Deutsche Kreditwirtschaft uneingeschränkt. (18.07.2017/ac/a/m)