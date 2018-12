Börsenplätze Deutsche Konsum REIT-Aktie:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG), Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio.



Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (Real Estate Investment Trust) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (21.12.2018/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Carsten Stern, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) unter die Lupe.Die Deutsche Konsum Reit AG wolle weiter wachsen, wie CFO Christian Hellmuth im Gespräch mit dem "Nebenwerte Journal" betont habe. Da die notwendigen Kapitalmaßnahmen durchgeführt worden seien, Altdarlehen deutlich günstiger hätten refinanziert werden können und die Kostenseite, etwa Personal, nur noch unterproportional wachsen sollte, müsste die Gewinnentwicklung der nächsten Jahre überproportional nach oben zeigen.Für 2017/18 (30.09.) sollten Anleger erstmals eine Dividende von EUR 0,20 je Aktie erhalten, womit sich die Rendite bei einem Kurs von EUR 10,65 per 05.12.2018 auf über schaubare 1,9% stelle. Inklusive eines sich vergrößernden Immobilienportfolios nach dem jüngsten Zukauf von derzeit etwa EUR 480 Mio. und damit eines steigenden Nettovermögenswerts (NAV) stünden die Chancen auf nachhaltige Kursgewinne günstig. Denn in der Regel folge der Aktienkurs der Entwicklung des NAV. Heiße, im Fall der DKR könnten Anleger das Prinzip von Börsen-Altmeister André Kostolany anwenden: Kaufen und liegen lassen.Diese Perspektive ist uns angesichts des unsicheren Börsenumfelds eine Titelgeschichte wert, so die Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal".Anleger, die einen Investitionshorizont von mindestens 24, besser 36, Monaten mitbringen, dürften mit der Deutsche Konsum REIT-Aktie auch in turbulenten Börsenzeiten richtig liegen, so Carsten Stern, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 1/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link