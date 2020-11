Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Er ist wieder da, der Lockdown, so die Analysten der DekaBank.



Auf eine stürmische Erholung im Mai und Juni seien weitere, aber nachlassende positive Impulse gefolgt. Das habe für einen historischen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal gereicht. In der Phase einer an Dynamik verlierenden Erholung komme nun der zweite Lockdown, allerdings in einer milderen Variante als im Frühjahr. Da aber im Rest Europas ebenfalls Corona-Beschränkungen bis hin zu vollständigen Lockdowns verhängt worden seien, komme die deutsche Konjunktur abermals unter die Räder.



Aufgrund der anhaltend schwierigen Situation im Winterhalbjahr würden die Analysten danach nur mit einer schwachen Erholung rechnen. Eine dritte Infektionswelle mit erneuten Beschränkungen der Wirtschaft würde zu weiteren Abwärtsrevisionen führen. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2020 bzw. 2021 bei -5,3% bzw. 3,6% prognostiziert (bisher: -5,1% bzw. 4,6%) und die Inflation 2020 bzw. 2021 bei 0,4% bzw. 1,3% (bisher: 0,5% bzw. 1,5%). (06.11.2020/ac/a/m)





