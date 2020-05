Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es kam schlimm im März, aber es hätte schlimmer kommen können, denn die Corona-Welle schwappte gleich von zwei Seiten über Deutschland hinweg, so die Analysten der DekaBank.



In normalen Zeiten wären Rückgänge im Vormonatsvergleich (mom) des Einzelhandelsumsatzes um 5,6%, der Industrieaufträge um 15,6%, der Produktion in produzierenden Gewerbe um 9,2% oder der Warenausfuhr um 11,8% als katastrophal einzuordnen. Doch angesichts der Pandemie hätte es auch viel schlimmer kommen können.



Deutschland schneide im europäischen Vergleich im ersten Quartal außergewöhnlich gut ab.

Während in der Eurozone insgesamt das Bruttoinlandsprodukt um 3,8% im Vorquartalsvergleich (qoq) eingebrochen sei, könnte der Rückgang in Deutschland weniger als 2% betragen haben. Doch der März sei nur der Tragödie erster Teil gewesen. (08.05.2020/ac/a/m)



