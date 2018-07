Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das lange Warten in Deutschland auf gute Konjunkturdaten hat ein Ende: Die "harten" Mai-Indikatoren überraschten überwiegend positiv, so die Analysten der DekaBank.



Auf schlechte Einzelhandelsumsätze seien starke Industrieaufträge, Produktions- und Außenhandelsdaten gefolgt. Die von den Analysten wegen der ungewöhnlich hohen Anzahl von Feier- und Brückentagen befürchtete schwache Entwicklung im Mai sei ausgeblieben. Zu stark scheinen die im ersten Quartal aufgestauten Nachholeffekte gewesen zu sein, so die Analysten der DekaBank. Alles in allem stehe der Schätzer für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im zweiten Quartal auf erfreulichen 0,5% im Vorquartalsvergleich.



Die Analysten der DekaBank haben ihre Prognose revidiert: Bruttoinlandsprodukt 2018: 1,9% (bisher: 2,1%). (Ausgabe Juli / August 2018) (11.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.