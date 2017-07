Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion legte im Mai überraschend kräftig um 1,2% gg. Vm. zu, was in einem Anstieg der Jahresrate von 2,6% auf 4,9% mündete und damit das stärkste Wachstum seit August 2011 darstellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem zuletzt vor allen Dingen die Vorlaufindikatoren in Deutschland geglänzt hätten, sei dies ein erstes Zeichen, dass die reale Wirtschaft an Fahrt aufnehme. Mit Blick auf die zuletzt eher enttäuschenden Auftragseingänge dürften die Bäume in der Industrie aber nicht in den Himmel wachsen. Wie schon im 1. Quartal sollte die Industrie aber im 2. Quartal die gesamtwirtschaftliche Aktivität deutlich unterstützen. (10.07.2017/ac/a/m)





